«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов

До конца этого года можно будет купить билеты на рейсы до конца марта со скидками до 50%. Акция распространяется на 24 маршрута.

До 31 декабря 2021 года можно будет приобрести билеты на рейсы «КрасАвиа» со скидкой до 50%. Сообщение об этом появилось на сайте авиакомпании.

Акция распространяется на рейсы компании, которые будут совершены с 15 января по 26 марта 2022 года.

К примеру, в Кемерово или Абакан в этот период можно будет слетать за 3 тысячи рублей, а в Мотыгино или Богучаны — за 2 тысячи рублей. Подробнее можно узнать здесь (цены по тарифу «туда и обратно»).

Количество билетов ограничено.

Читайте также:

«КрасАвиа» более чем вдвое нарастила пассажиропоток На регулярных направлениях рост был и того больше. Добиться этого удалось, в том числе, за счет обновления парка авиакомпании и расширения ее маршрутной сети.

Красноярскому краю добавили денег на транспортную инфраструктуру

Эти средства пойдут не только на дороги, но и на развитие аэропорта и авиаперевозок. Корректировку разработали ко второму чтению бюджета.

Авиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и Урала

Раньше по некоторым из этих направлений летал «Аэрофлот». Однако, в соответствии со стратегией развития, ближнемагистральные рейсы национальный перевозчик отдаст дочерним компаниям.

Грузовой хаб в аэропорту Красноярск будут развивать под задачи компании «Волга-Днепр»

На нем авиаторы хотят «откатать» новый для них формат работы, объединяющий несколько каналов грузоперевозок, к которому планируют перейти.