«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов
До конца этого года можно будет купить билеты на рейсы до конца марта со скидками до 50%. Акция распространяется на 24 маршрута.
На регулярных направлениях рост был и того больше. Добиться этого удалось, в том числе, за счет обновления парка авиакомпании и расширения ее маршрутной сети.
Красноярскому краю добавили денег на транспортную инфраструктуру
Эти средства пойдут не только на дороги, но и на развитие аэропорта и авиаперевозок. Корректировку разработали ко второму чтению бюджета.
Авиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и Урала
Раньше по некоторым из этих направлений летал «Аэрофлот». Однако, в соответствии со стратегией развития, ближнемагистральные рейсы национальный перевозчик отдаст дочерним компаниям.
Грузовой хаб в аэропорту Красноярск будут развивать под задачи компании «Волга-Днепр»
На нем авиаторы хотят «откатать» новый для них формат работы, объединяющий несколько каналов грузоперевозок, к которому планируют перейти.