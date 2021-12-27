Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.12
73,18
82,93
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов

«КрасАвиа» объявила новогоднюю распродажу билетов
Автор фото: Кирилл Скурихин. Иллюстрация: vk.com/krasavia

До конца этого года можно будет купить билеты на рейсы до конца марта со скидками до 50%. Акция распространяется на 24 маршрута.

#НОВОСТИ
До 31 декабря 2021 года можно будет приобрести билеты на рейсы «КрасАвиа» со скидкой до 50%. Сообщение об этом появилось на сайте авиакомпании.
 
Акция распространяется на рейсы компании, которые будут совершены с 15 января по 26 марта 2022 года.
 
К примеру, в Кемерово или Абакан в этот период можно будет слетать за 3 тысячи рублей, а в Мотыгино или Богучаны — за 2 тысячи рублей. Подробнее можно узнать здесь (цены по тарифу «туда и обратно»).
 
Количество билетов ограничено.
 
Читайте также:
«КрасАвиа» более чем вдвое нарастила пассажиропоток

На регулярных направлениях рост был и того больше. Добиться этого удалось, в том числе, за счет обновления парка авиакомпании и расширения ее маршрутной сети.

Красноярскому краю добавили денег на транспортную инфраструктуру

Эти средства пойдут не только на дороги, но и на развитие аэропорта и авиаперевозок. Корректировку разработали ко второму чтению бюджета.

Авиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и Урала

Раньше по некоторым из этих направлений летал «Аэрофлот». Однако, в соответствии со стратегией развития, ближнемагистральные рейсы национальный перевозчик отдаст дочерним компаниям.

Грузовой хаб в аэропорту Красноярск будут развивать под задачи компании «Волга-Днепр»

На нем авиаторы хотят «откатать» новый для них формат работы, объединяющий несколько каналов грузоперевозок, к которому планируют перейти.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Александр Усс прокомментировал задержание Сергея НатароваАлександр Усс прокомментировал задержание Сергея Натарова
  • Сергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраляСергей Натаров отправлен в СИЗО до конца февраля
  • Губернатор Усс рассказал о планах застройки КрасноярскаГубернатор Усс рассказал о планах застройки Красноярска
  • Авиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и УралаАвиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и Урала
  • «Тойота» ищет второго дилера в Красноярске«Тойота» ищет второго дилера в Красноярске
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.