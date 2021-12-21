Грузовой хаб в аэропорту Красноярск будут развивать под задачи компании «Волга-Днепр»

На нем авиаторы хотят «откатать» новый для них формат работы, объединяющий несколько каналов грузоперевозок, к которому планируют перейти.

Авиакомпания «Волга—Днепр» планирует расширить свою деятельность за счет новых каналов доставки грузов. Об этом на сегодняшнем совещании в правительстве Красноярского края рассказал председатель совета директоров группы компаний Алексей Исайкин.

Сейчас мы сформулировали для себя стратегию фундаментальной трансформации. Мы хотим из простых перевозчиков перейти в другую категорию, стать полноценным логистическим интегратором. Чтобы обеспечить доставку не „аэропорт-аэропорт“, а доставку до двери, до потребителей. Пилотная часть этой трансформации, мы надеемся, может быть реализована в Красноярске», — заявил он.

Выбор места «пилотирования» проекта объясняется тем, что красноярский аэропорт в этом году стал вторым по количеству рейсов в списке точек, через которые летает «Волга-Днепр», что связано с увеличением грузового трафика из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно. К тому же, летом этого года, на Санкт-Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение между перевозчиком, правительством края и аэропортом о создании на базе последнего грузового хаба авиакомпании.

По словам председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, также принимавшего участие во встрече, работа в этом направлении уже началась. В частности, в этом году в аэропорту построили новую магистральную рулёжную дорожку, которая увеличила пропускную способность воздушной гавани вдвое. Дальше на очереди реконструкция перрона аэропорта, увеличение числа мест стоянок самолетов и современное инженерное оснащение перрона. Деньги на это — 2 млрд рублей — в бюджете уже заложены.

Мы рассчитываем, что эта работа даст ощутимый результат в части увеличения грузовых и пассажирских авиаперевозок и в части реального превращения аэропорта в логистический центр. Наша ключевая задача — снять инфраструктурные ограничения, которые сдерживают или могут сдерживать дальнейшее расширение деятельности аэропорта, перевозчиков, увеличение грузооборота и пассажиропотока», — сказал Лапшин.

Финалом встречи стала договоренность о подготовке совместной дорожной карты этой работы. Правда, в какие сроки ее планируют разработать, не уточняется.

Нам предстоит большая работа, чтобы синхронизировать два процесса — трансформацию компании „Волга-Днепр“ и превращение красноярского аэропорта в авиахаб. Красноярск во многих смыслах сейчас оказался в нужное время в нужном. Мы просто обязаны использовать этот шанс», — резюмировал краевой премьер-министр.

В пресс-службе правительства Красноярского края DK.RU рассказали, что в перспективе ресурсами хаба смогут пользоваться и другие авиакомпании, летающие через Красноярск.

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