Авиакомпания «Россия» начнет летать из Красноярска в другие города Сибири и Урала
Раньше по некоторым из этих направлений летал «Аэрофлот». Однако, в соответствии со стратегией развития, ближнемагистральные рейсы национальный перевозчик отдаст дочерним компаниям.
Как сообщает «Интерфакс-туризм», с 1 июня «Россия» встанет на рейсы из Красноярска в Новосибирск и Иркутск, при этом частота полетов увеличится: в Новосибирск утренний рейс будет отправляться ежедневно, и четыре раза в неделю авиакомпания планирует выполнять вечерние рейсы, в Иркутск в расписании заявлены два рейса каждый день: утром и вечером. Кроме того, «Россия» начнет летать в Тюмень, Екатеринбург и Томск.
Вероятно, ближнемагистральные перевозки будут осуществляться на авиалайерах отечественного производства, сейчас в авиакомпании «Россия» эксплуатируется 124 воздушных судна: 65 Sukhoi Superjet 100, 20 Airbus А319, 8 Airbus А320, 12 Boeing 737, 10 Boeing 777 и 9 Boeing 747.
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