Заксобрание Красноярского края поддержало создание резервного фонда

На сегодняшней сессии краевого парламента депутаты приняли соответствующий закон.

Представляя законопроект народным избранникам, министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что необходимость создания резервного фонда в регионе продиктована зависимостью доходов его бюджета от цен на сырьевых и валютных рынках. Плюс, недавние изменения в федеральном законодательстве.

Создание резервного фонда, с одной стороны, гарантирует выполнение принятых краем расходных обязательств в случае выпадающих доходов. С другой стороны, создает возможность реализации поставленных Губернатором задач по инфраструктурному развитию региона», — сказал Бахарь.

Также он подчеркнул, что фонд будет формироваться из сверхплановых доходов от налога на прибыль и части остатков средств бюджета на начало года.

Размер резервного фонда будет утверждаться отдельно — законом о краевом бюджете.

Расходовать же средства будут только на утвержденные в бюджете цели.

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