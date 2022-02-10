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Заксобрание Красноярского края поддержало создание резервного фонда

Заксобрание Красноярского края поддержало создание резервного фонда
Иллюстрация: pixabay.com

На сегодняшней сессии краевого парламента депутаты приняли соответствующий закон.

#НОВОСТИ
Представляя законопроект народным избранникам, министр финансов края Владимир Бахарь отметил, что необходимость создания резервного фонда в регионе продиктована зависимостью доходов его бюджета от цен на сырьевых и валютных рынках. Плюс, недавние изменения в федеральном законодательстве.
Создание резервного фонда, с одной стороны, гарантирует выполнение принятых краем расходных обязательств в случае выпадающих доходов. С другой стороны, создает возможность реализации поставленных Губернатором задач по инфраструктурному развитию региона», — сказал Бахарь.
Также он подчеркнул, что фонд будет формироваться из сверхплановых доходов от налога на прибыль и части остатков средств бюджета на начало года.
 
Размер резервного фонда будет утверждаться отдельно — законом о краевом бюджете.
 
Расходовать же средства будут только на утвержденные в бюджете цели.
 
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Автор: Петр Савельев
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