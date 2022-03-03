Олег Дерипаска: Нам не нужна столица в Москве, перенесем ее в Сибирь

Миллиардер, связанный с энергометаллургическим бизнесом в нескольких сибирских регионах, в своей манере выступил на пленарном заседании Красноярского экономического форума.

Олег Дерипаска несколько раз призвал к миру, предложил перенести столицу из Москвы в Сибирь (в том числе и в целях безопасности) и попросил правительство смягчить экономический удар по населению страны. DK.RU приводит выступление практически без правок и сокращений.

— Мы с таким вызовом еще не сталкивались никогда. Когда люди говорят — опустят железный занавес, не опустят — его уже опустили, это факт. Меня очень просят не говорить на эту тему, но я бы очень хотел, конечно, чтобы сначала установился мир.

Была проделана колоссальная работа по программе интеграции всех проектов Сибири, в этом участвовал и губернатор Красноярского края, и Шойгу по поручению президента. Была создана очень хорошая карта всех проектов и действий. Как она будет осуществляться? Безусловно, мы будем жить, никто никуда не будет убегать, но поменяются условия.

Говорят: надежда на то, что западный бизнес скажет свое слово. Российский бизнес тоже должен сказать свое слово. Нужно будет закончить всю эту тему госкапитализма. Госбанки — мы через три недели поймем, что от них осталось.

Безусловно, для Сибири будет важна инфраструктурная самостоятельность. Свои собственные финансовые учреждения, в Москву уже будет ездить бессмысленно. Их нужно будет докапитализировать. Есть вопросы запредельные типа ключевой ставки 20%. Можете себе представить, в Братске ипотека за 22%? Это значит остановка будущей стройки, вы же знаете, что застройщики работают через накопительные счета.

Приоритет — остановить, я не хочу это никак называть (видимо, военную операцию на Украине — прим. DK.RU), но чем быстрее, тем лучше. Посмотреть, кто у нас останется из партнеров, думаю, мы будем очень удивлены, сколько, прямо на одной руке пересчитаем. Но необходимо остановить падение экономики. Нужно будет заново открывать этот занавес. И, безусловно, первый шаг — это мир. Второй шаг — очень важно обсудить, где и как мы живем, кто чем командует, какие риски кто несет.

Важно будет поддержать население. Я очень большой противник этого жесточайшего финансового прессинга. Население ни в чем не виновато. Наоборот, нужно ослабить прессинг, дать людям возможность оглядеться и занять позицию.

Я уверен и до этого был, что интересы России лежат в Азии. У нас рядом экономика 18 трлн в этом году только в Китае, а если прибросить другие страны — это гораздо, гораздо больше Европы. Наша упертость на Запад ни к чему. Не хотят нас там — надо забыть уже, построить еще одну страну на других условиях С сожалению, мы дальше Братска двинуться не можем, нужно создать инфраструктуру. Восточная Сибирь — это важнейший шаг для освоения Дальнего Востока и выход на азиатский рынок сырья и переработки.

Нужно поменять систему управления. Я всегда говорил: зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракет, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если столица будет находиться в Новосибирске, в Красноярске.

Не готовы сделать этот шаг, ну давайте часть управления сюда передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты — какой смысл летать в Москву за простыми вещами? Этот урок получен. Я для себя очень много выводов сделал и готов ими поделиться, но очень хочу, чтобы сначала установился мир.

Мы продолжим эту программу (программа по настройке экономики России — прим. DK.ru), какая она будет, с какой скоростью пойдет, можем сказать месяцев через шесть.

Кризис жесточайший, минимум года на три. Умножайте кризис 1998-го года на три.

И выход из этого кризиса с учетом накопленного опыта будет найден. Но главный и первый шаг — достижение мира на основе компромисса.