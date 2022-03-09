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Роман Киселёв покидает 0.75 please и Красноярск

Роман Киселёв покидает 0.75 please и Красноярск
Иллюстрация: instagram.com/romachef

Шеф-повар решил вернуться в Санкт-Петербург, откуда в свое время и приехал в Красноярск.

#НОВОСТИ
Шеф-повар ресторана 0.75 please Роман Киселёв покидает заведение и Красноярск. Об этом он сообщил в своем Instagram.
 
В Красноярск он приехал чуть более года назад — по договоренности с основателем 075 group Александром Митраковым, после гала-ужина, который проводил в 2020-м. При Киселёве 0.75 please был признан лучшим рестораном Сибири по версии премии WHERETOEAT и занял 18 строчку в ее общероссийском рейтинге. Сам же Киселёв получил от WHERETOEAT лавры лучшего шефа СФО. Сейчас его контракт с 075 закончился и он возвращается в Санкт-Петербург, где планирует запустить собственный проект. В Красноярске он пробудет до конца марта.
Я благодарен команде за этот бесценный опыт и счастлив называть их своей сибирской семьей», — написал Киселёв.
Как рассказал DK.RU Александр Митраков, сейчас шеф-поваром ресторана является Александр Кучеров, который со времени прихода Киселёва в команду работал с ним в качестве R&D-шефа. Бренд-шефом же сети станет Алексей Кущенко — первый шеф-повар 0.75 please.
Мы продолжаем активно работать. Сложности с импортом нас не очень беспокоят, потому что наша кухня, по большей части, основана на местных продуктах. Так что все запущенные проекты мы будем продолжать», — сказал Митраков.
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Автор: Петр Савельев
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