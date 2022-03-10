Теодор Курентзис и musicAeterna выступят в Красноярске и Норильске

15 марта в Большом зале Красноярской филармонии маэстро вместе с командой исполнит Первую симфонию Иоганнеса Брамса, которую Ганс фон Бюлов в своё время называл Десятой Бетховена.

Прозвучит также Первый концерт для виолончели с оркестром Дмитрия Шостаковича. Сольную партию концерта, посвящённого Мстиславу Ростроповичу, исполнит солистка оркестра musicAeterna, виолончелистка Мириам Пранди (Италия).

Для норильчан артисты подготовили специальную программу. В Норильском Заполярном театре драмы им. В. В. Маяковского оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит Серенаду для струнного оркестра Петра Чайковского — одно из самых исполняемых произведений мирового симфонического репертуара. Чайковский написал серенаду осенью 1880 года, будучи на пике творческой формы после создания Четвёртой симфонии, «Евгения Онегина» и «Лебединого озера».

Концерты проходят при поддержке компании «Норникель» и Правительства Красноярского края.