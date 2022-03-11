Анна Жираткова: Рост бизнеса начинается с перестройки в головах

На премии «Человек года — 2021» Анна Жираткова номинировалась дважды — как производственник и как амбассадор бренда. На следующий год она намерена победить в номинации «Производитель года».

Решение о том, что энергокомпания «Про-Ток» будет конкурентоспособной, ее основатель Анна Жираткова приняла пять лет назад. С этого момента компания наращивает производство, внедряет инновационные продукты, масштабируется.

— Тогда пришло понимание: компания должна развиваться технологически. Мы серьезно инвестировали в оборудование. Помню, многие спрашивали: а есть ли спрос, окупятся ли инвестиционные затраты? В этом смысле равноудаленность Красноярска от Востока и Запада сыграла в нашу пользу. Можем поставлять продукцию в обе стороны, что увеличивает воронку.

Тема инноватики по-прежнему актуальна для компании?

— Мы будем разрабатывать и внедрять новые продукты. Однако многие иллюзии рассеялись. Надо признать: для того чтобы в стране появились собственные компании-единороги, нужно многое менять. Пока механизмы поиска стартапов и их внедрения в реальный сектор работают медленно. Быстро и масштабно внедряется то, что имеет государственный заказ. Например, заявленное на федеральном уровне светодиодное освещение или гос-услуги.

Наверное, если говорить о развитии производственных компаний, в принципе не обойтись без господдержки?

— Принято считать, что мечта каждого предпринимателя — сесть на госзаказ. А для этого нужно быть чьим-то протеже. Но я так не считаю. Если играешь вдолгую, стоит искать собственные точки конкурентоспособности. В нашем случае это снижение себестоимости, повышение производительности труда. Расширяем все узкие горлышки, чтобы производить больше за единицу времени. В портфеле заказов «Про-Тока» более 70 % — выигранные торги. Мы побеждаем, предложив заказчику наиболее выгодные условия.

Сегодня модно обсуждать вызовы пандемийного времени. Какими они были для «Про-Тока»?

— Начну с открывшихся возможностей. Пожалуй, именно в пандемию мы окончательно избавились от розовых очков по отношению к экспорту и сосредоточились на внутренних рынках. Нам есть куда масштабироваться внутри страны, и пока можно не тратить энергию и ресурсы на преодоление заградительных барьеров, которых достаточно в экспортном бизнесе. Сертификация, переводы, аккредитация… И никаких гарантий того, что с тобой будут работать. Посетив многочисленные международные выставки, увидела: зарубежные партнеры ориентированы на создание совместных проектов, но чаще — на приобретение технологий.

Главным же вызовом прошлого года был рост. Мы набрали объемный портфель заказов, стояла задача кратно увеличить выпуск продукции в сжатые сроки. Начиная с июля, я провела все месяцы на производстве. Необходимо было выработать эффективную стратегию роста. Выбрала самый технолгичный, передовой элемент производства — металлообработку. Именно с него началась глобальная перестройка бизнес-процессов. Блок был переведен на 12-часовой сменный график. Несмотря на сопротивление, процесс ломки, удалось запустить эту ракету. Вслед за самым технологичным элементом подтянулись другие. Вызов был серьезный — вместо одной единицы продукции за тот же самый временной период выпустить тридцать. Это совершенно другой темп, карта операций. Но самое главное — глобальная перестройка в головах. Например, мы привыкли работать в системе, когда один производственный элемент ждет другого, словно передает эстафетную палочку. Теперь нам нужно было одновременно передавать 20 эстафетных палочек. Пришлось кардинально трансформировать архитектуру производственного процесса. Мы это сделали. Более того, почувствовали драйв, азарт от нового темпа и новых возможностей.

Каким будет 2022 год для «Про-Тока», куда намерена двигаться компания?

— В начале года мы провели стратегическую сессию и сформулировали основные направления развития компании. Намерены и дальше наращивать производственные мощности, прирастать по выручке. Для этого необходимо сместить фокус в сторону выпуска типового продукта. В предыдущие годы в основном работали по техзаданию заказчика. По сути, каждый раз создавали новый продукт. Однако в прошлом году 10 контрактов оказались тиражными. Будем увеличивать именно такие заказы. Традиционно сотрудничали с производственным сегментом. Cейчас идем в сетевые компании, которым нужны типовые изделия. Компетенции компании заметно выросли: от НКУ мы перешли к производству трансформаторных подстанций на напряжении 10 и 35 киловольт. Это также направление роста и развития.

Победа в номинации «Амбассадор бренда» подтвердила: Анна Жираткова создала личный бренд. Помогает ли это в бизнесе?

— Когда ты проявляешься в публичном пространстве, у тебя словно появляется рупор, некий усилитель твоего голоса и твоего «я». Тебя слышат и видят. Это повышает узнаваемость, конверсию, расширяет круг партнеров и единомышленников. Я бы посоветовала всем предпринимателям подумать над формированием личного бренда. Но только при одном условии — наличии внутреннего содержания. Брендом может стать только Личность. По-другому не бывает. Сейчас многие хотят сформировать личный бренд в качестве эффективного маркетингового инструмента. Значит, пришло время становиться супербрендом.