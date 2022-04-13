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Ресторан Mike&Molly сменит название и концепцию уже в мае

Ресторан Mike&Molly сменит название и концепцию уже в мае
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Поводом для этого стало недовольство гостей отсутствием полной преемственности в меню и интерьере.

#НОВОСТИ
Ресторан Mike&Molly у ТЦ «Планета» переименуют в Wine&Molly. Об этом руководитель группы 075 group, в которую входит заведение, Александр Митраков сообщил в своем телеграм-канале.
 
Как он рассказал DK.RU, новая вывеска у ресторана появится ориентировочно в середине мая этого года.
У нас возникли некоторые сложности с доставкой из Европы новой посуды или элементов декора. Но, думаю, к середине мая, край к его концу, все это приедет», — говорит он.
Кроме названия ресторан поменяет интерьер и меню. Пицца в нем останется, но будет совершенно иной — рецептура сейчас дорабатывается. В целом, это будет формат винного бистро.
 
О намерении провести ребрендинг Mike&Molly на «Планете» Александр Митраков сообщил еще в начале апреля. Причиной стало то, что, по сути, Mike&Molly в центре Красноярска и на ул. Партизана Железняка (до переезда на «Планету») изначально были разными ресторанами, отличаясь и интерьером, и в некотором роде кухней.
В результате в головах гостей возникал диссонанс, который портил впечатление. Мы долго пытались справиться с этим, но потом все-таки решили переименовать заведение», — рассказывает Митраков.
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Автор: Петр Савельев
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