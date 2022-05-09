Погорельцы Красноярского края начали получать выплаты
Банки, почта, казначейство начали работать внепланово, чтобы выплаты стали поступать уже 9 мая.
Губернатор края Александр Усс обратился к федеральным министрам с просьбой ускорить организацию выплат для пострадавших в период праздничных дней, инициативу поддержали. Средства на счета поступают с утра 9 мая. Материальную помощь начали перечислять, не дожидаясь начала рабочей недели. Чтобы выплаты во время выходных стали возможны, ряд организаций – банки, почта, управление федерального казначейства по краю – начали работу внепланово.
Первичная и оперативная мера поддержки в крае – единовременная выплата, зачисляемая с 9 мая – составляет 15 000 рублей на человека. Также погорельцы могут получить из резервного фонда Правительства края от 20 000 до 50 000 рублей на семью, в зависимости от степени утраты имущества.
Добавим, во время пожаров 7 мая в крае уничтожено 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль.
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