Анна Жираткова получила гран-при всероссийской промышленной премии
Конкурс проводился в рамках выставки ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Премия вручалась впервые.
Основатель и руководитель красноярской компании «Про-Ток» Анна Жираткова стала призером премии «Молодой промышленник года». Сообщение об этом появилось на сайте премии.
Премию вручали в рамках международной выставки ИННОПРОМ. Жираткова взяла гран-при в номинации «Прорыв года». Эксперты оценили созданный в ее компании отдел инновационных разработок, которые впоследствии легли в основу энергетического оборудования, производимого компанией.
Источник: vk.com/kmpclub1
В качестве приза Анна Жираткова получила сертификат на обучение в Сколково на 1 млн рублей.
Помимо нее в числе призеров премии «Молодой промышленник года» были еще два сибиряка — генеральный директор ТПК «ДЕКО» Алексей Цыплаков из Новосибирской области и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков (Алтайский край). Они заняли седьмое и восьмое место соответственно.
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