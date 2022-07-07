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Анна Жираткова получила гран-при всероссийской промышленной премии

Анна Жираткова получила гран-при всероссийской промышленной премии
Иллюстрация: vk.com/kmpclub1

Конкурс проводился в рамках выставки ИННОПРОМ, которая проходила в Екатеринбурге. Премия вручалась впервые.

#НОВОСТИ
Основатель и руководитель красноярской компании «Про-Ток» Анна Жираткова стала призером премии «Молодой промышленник года». Сообщение об этом появилось на сайте премии.
 
Премию вручали в рамках международной выставки ИННОПРОМ. Жираткова взяла гран-при в номинации «Прорыв года». Эксперты оценили созданный в ее компании отдел инновационных разработок, которые впоследствии легли в основу энергетического оборудования, производимого компанией.
 
Анна Жираткова получила гран-при всероссийской промышленной премии 1
Источник: vk.com/kmpclub1
В качестве приза Анна Жираткова получила сертификат на обучение в Сколково на 1 млн рублей.
 
Помимо нее в числе призеров премии «Молодой промышленник года» были еще два сибиряка — генеральный директор ТПК «ДЕКО» Алексей Цыплаков из Новосибирской области и гендиректор Барнаульского завода АТИ Артем Шамков (Алтайский край). Они заняли седьмое и восьмое место соответственно.
 
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Автор: Петр Савельев
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