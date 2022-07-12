В Красноярском крае сошли с рельсов вагоны с углем

В пресс-службе КрасЖД говорят, что опасности нет. На месте работают следователи.

Восемь вагонов с углем сошли с рельсов в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба Красноярской железной дороги.

Происшествие произошло в 06:28 по местному времени на станции Чернореченская, что между Красноярском и Ачинском. Сами вагоны при этом не перевернулись.

Пострадавших нет, угрозы экологии нет. На движение поездов ситуация не влияет. Для устранения последствий к месту направлены восстановительные поезда со станций Ачинск и Красноярск», — рассказали в КрасЖД.

Источник: vk.com/zapsibsut

Причины случившегося пока не ясны. Устанавливать их будет Следственный комитет на транспорте, который сейчас проводит доследственную проверку.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам поверки будет принято процессуальное решение», — говорят в Следкоме.

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