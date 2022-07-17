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На Красноярской ГЭС сократят водосброс

На Красноярской ГЭС сократят водосброс
Иллюстрация: yandex.ru

На Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС изменяют режимы работы гидроузлов, — сообщают в Енисейском бассейновом водном управлении.

#НОВОСТИ

Сброс воды будет сокращен, что связано с сохранением низкой водности в бассейне Верхнего Енисея (на уровне 45-50% от нормы).

на Красноярской ГЭС с 20 июля по 5 августа 2022 среднесуточные сбросы составят около 2000 куб. м/с. Неделей ранее среднесуточные сбросы находились в диапазоне 2100±50 куб. м/сек.

На Саяно-Шушенской ГЭС с 15 июля по 5 августа 2022 среднесуточные сбросы уменьшили до 700-850 куб.м/с.

В Енисейском БВУ уточняют, что наиболее сложная гидрологическая обстановка сейчас наблюдается в водохранилище СШГЭС. Приток в июне и во всем втором квартале в целом является рекордно низким за период наблюдений с 1936.

Боковой приток в Красноярское водохранилище тоже заметно ниже нормы. За второй квартал составил 2280 куб. м/с (78 % нормы), за июнь – 2050 куб. м/с (51 % нормы).

 

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Автор: Петр Савельев
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