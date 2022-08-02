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В красноярской БСМП открыли новый травмпункт

В красноярской БСМП открыли новый травмпункт
Иллюстрация: kraszdrav.ru

По сути, он является альтернативой травмпункту на Баумана, который теперь работает только с плановыми пациентами.

#НОВОСТИ
В Краевой межрайонной клинической больнице скорой медицинской помощи начал работать новый травмпункт. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
В травмпункте будут оказывать неотложную амбулаторно-диагностическую помощь пострадавшим с травмами, а также с острыми заболеваниями костно-мышечной системы. Здесь окажут медицинскую помощь пациентам, как доставленными бригадами скорой помощи, так и обратившимся самостоятельно», — рассказали в ведомстве.
Расположен травмпункт приемном покое БСМП. Работать он будет круглосуточно. Принимать будут только взрослых пациентов из числа жителей Октябрьского района.
Здесь же пациентов запишут на повторный приём в травматологическое отделение по месту жительства. Обращаем внимание, что травматологическое отделение № 1 КГБУЗ „Красноярской межрайонной клинической больницы № 7“, расположенное по адресу ул. Баумана, теперь работает только планово, на повторный прием пациентов в будние дни», - добавили в Минздраве.
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Автор: Петр Савельев
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