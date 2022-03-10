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Новый корпус онкодиспансера в Красноярске достроят к июлю

Новый корпус онкодиспансера в Красноярске достроят к июлю
Иллюстрация: vk.com/onkod

Сдать его должны были еще в прошлом году, но возникли сложности, которые и затянули стройку. Обещают, что нынешние санкции не повлияют на процесс.

#НОВОСТИ
Новый палатный корпус красноярского онкодипансера сдадут к 1 июля 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Красноярского края Сергей Козупица во время посещения стройки вместе с губернатором края Александром Уссом.
 
Изначально корпус должны были сдать в конце 2021 года. Однако этого не случилось. В качестве причины власти называют пандемию, увеличение объемов строительства и изменение цепочек поставок стройматериалов. Основное же оборудование уже завезено.
Сегодня мы оценили, есть ли связанные с санкциями риски по вводу этого корпуса. Таких рисков мы практически не видим. Есть незначительные позиции по оборудованию, которые могут быть вполне заменены нашими отечественными аналогами. Даже в случае возникновения проблем с поставками, новые рынки будут найдены», — заявил по итогам проверки Александр Усс.
Напомним, что строить новый палатный корпус онкодиспансера в Красноярске начали в 2020 году. Он рассчитан на 260 пациентов. Еще 64 смогут находится здесь в режиме дневного стационара. Также в новом корпусе планируют открыть реабилитационное отделение.
 
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На интерактивной карте синим обозначены медучреждения для детей, зеленым – для взрослых. Информацию подготовили краевой минздрав и центр управления регионом Красноярского края.

 

Автор: Петр Савельев
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