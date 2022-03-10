Новый корпус онкодиспансера в Красноярске достроят к июлю

Сдать его должны были еще в прошлом году, но возникли сложности, которые и затянули стройку. Обещают, что нынешние санкции не повлияют на процесс.

Новый палатный корпус красноярского онкодипансера сдадут к 1 июля 2022 года. Об этом заявил вице-премьер Красноярского края Сергей Козупица во время посещения стройки вместе с губернатором края Александром Уссом.

Изначально корпус должны были сдать в конце 2021 года. Однако этого не случилось. В качестве причины власти называют пандемию, увеличение объемов строительства и изменение цепочек поставок стройматериалов. Основное же оборудование уже завезено.

Сегодня мы оценили, есть ли связанные с санкциями риски по вводу этого корпуса. Таких рисков мы практически не видим. Есть незначительные позиции по оборудованию, которые могут быть вполне заменены нашими отечественными аналогами. Даже в случае возникновения проблем с поставками, новые рынки будут найдены», — заявил по итогам проверки Александр Усс.

Напомним, что строить новый палатный корпус онкодиспансера в Красноярске начали в 2020 году. Он рассчитан на 260 пациентов. Еще 64 смогут находится здесь в режиме дневного стационара. Также в новом корпусе планируют открыть реабилитационное отделение.

Читайте также:

Красноярский край получил более 140 млн рублей на лечение коронавируса Красноярский край получит 142908,9 млн рублей на лечение пациентов с COVID-19. Деньги выделены федерацией из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией.

Минздрав составил карту больниц Красноярска, где принимают пациентов с коронавирусом

На интерактивной карте синим обозначены медучреждения для детей, зеленым – для взрослых. Информацию подготовили краевой минздрав и центр управления регионом Красноярского края.