Красноярский край стал завозить больше импортных овощей и фруктов

В основном их везли с Кавказа и из Средней Азии.

С начала 2022 года в Красноярский край из-за рубежа ввезено более 16,8 тыс. тонн растительной продукции, что на 61,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Основная часть этого объема — овощи и фрукты. Их в край поступило 11,5 тыс. тонн. В основном это белокочанная капуста, виноград, томаты, яблоки, хурма, морковь, пекинская капуста, лук, редька, лимоны. Везли же их из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таиланда, Армении, Азербайджана и Таджикистана.

На втором месте по объему импорта — 5 тыс. тонн — пшеничный и ячменный солод из Беларуси.

Также за означенный период в край завезли 2,9 млн штук цветов и саженцев, из которых, собственно, цветов — 2,6 млн. Их везли из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таиланда, Армении, Азербайджана и Таджикистана.

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