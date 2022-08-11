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Красноярских предпринимателей зовут на маркетплейс LAZADA. Бесплатно

Красноярских предпринимателей зовут на маркетплейс LAZADA. Бесплатно
Иллюстрация: мойбизнес-24.рф

Размещение оплатит центр «Мой бизнес», но перепадет не всем.

#НОВОСТИ
У предпринимателей Красноярского края появилась возможность бесплатно зайти на маркетплейс LAZADA. Об этом рассказали в центре «Мой бизнес», экспортное подразделение которого и оплатит размещение.
Центр поддержки экспорта центра „Мой бизнес“ готов профинансировать размещение трех МСП на площадке LAZADA уже в этом году», — сообщили в организации.
Подробнее о площадке и возможности попасть на нее расскажут на семинаре, который пройдет в Красноярске 15 августа в 15:00 на ул. Александра Матросова,2 (центр «Мой бизнес»). Зарегистрироваться можно здесь. Сделать это нужно до 12 августа (в обязательном порядке).
По итогам прошлого года при поддержке центра 45 предприятий из Красноярского края открыли свои магазина на международных маркетплейсах, таких как eBay, Fordaq, Amazon, Alibaba и других», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.

Для справки:

 
LAZADA — это B2C площадка, где продаются товары повседневного спроса. Маркетплейс присутствует в шести странах — Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде, а также во Вьетнаме, где имеет наибольшую популярность. Сегодня у Lazada самый большой выбор брендов и продавцов: к 2030 году клиентскую базу планируют расширить до 300 миллионов человек.
 

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Автор: Петр Савельев
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