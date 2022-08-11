Красноярских предпринимателей зовут на маркетплейс LAZADA. Бесплатно
Размещение оплатит центр «Мой бизнес», но перепадет не всем.
Центр поддержки экспорта центра „Мой бизнес“ готов профинансировать размещение трех МСП на площадке LAZADA уже в этом году», — сообщили в организации.
По итогам прошлого года при поддержке центра 45 предприятий из Красноярского края открыли свои магазина на международных маркетплейсах, таких как eBay, Fordaq, Amazon, Alibaba и других», — отметил руководитель центра «Мой бизнес» Александр Граматунов.
Для справки:LAZADA — это B2C площадка, где продаются товары повседневного спроса. Маркетплейс присутствует в шести странах — Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Таиланде, а также во Вьетнаме, где имеет наибольшую популярность. Сегодня у Lazada самый большой выбор брендов и продавцов: к 2030 году клиентскую базу планируют расширить до 300 миллионов человек.
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