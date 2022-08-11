Красноярских предпринимателей зовут на маркетплейс LAZADA. Бесплатно

Размещение оплатит центр «Мой бизнес», но перепадет не всем.

У предпринимателей Красноярского края появилась возможность бесплатно зайти на маркетплейс LAZADA. Об этом рассказали в центре «Мой бизнес», экспортное подразделение которого и оплатит размещение.

Центр поддержки экспорта центра „Мой бизнес“ готов профинансировать размещение трех МСП на площадке LAZADA уже в этом году», — сообщили в организации.

Подробнее о площадке и возможности попасть на нее расскажут на семинаре, который пройдет в Красноярске 15 августа в 15:00 на ул. Александра Матросова,2 (центр «Мой бизнес»). Зарегистрироваться можно здесь . Сделать это нужно до 12 августа (в обязательном порядке).