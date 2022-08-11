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У агентства по развитию северных территорий Красноярского края сменился руководитель

У агентства по развитию северных территорий Красноярского края сменился руководитель
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Бывшего начальника агентства уволили вчера, а сегодня назначили нового.

#НОВОСТИ
Владимир Званцев, руководивший агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, покинул свой пост. Соответствующее распоряжение губернатор региона подписал еще вчера. В качестве причины указано собственное желание чиновника.
 
С сегодняшнего дня руководить агентством будет Антон Нарчуганов — распоряжение об этом уже подписано главой края. Свои обязанности он будет выполнять в ближайшие два года. До этого он был заместителем руководителя краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства.
 
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Автор: Петр Савельев
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