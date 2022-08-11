У агентства по развитию северных территорий Красноярского края сменился руководитель

Бывшего начальника агентства уволили вчера, а сегодня назначили нового.

Владимир Званцев, руководивший агентством по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, покинул свой пост. Соответствующее распоряжение губернатор региона подписал еще вчера. В качестве причины указано собственное желание чиновника.

С сегодняшнего дня руководить агентством будет Антон Нарчуганов — распоряжение об этом уже подписано главой края. Свои обязанности он будет выполнять в ближайшие два года. До этого он был заместителем руководителя краевого агентства развития малого и среднего предпринимательства.

Читайте также: