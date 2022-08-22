В Красноярском крае зафиксирован рекордный рост производственных отходов

Рекордный прирост производственных отходов в годовом выражении зафиксирован в Красноярском крае, а также Кемеровской области и Бурятии.

Порядка 8,5 млрд т производственных отходов произвели в 2021 предприятия в целом по России, — пишет «Ъ» со ссылкой на данные FinExpertiza. Масса производственных отходов в 2021 превышает количество за 2020 на 21,5%, из них 60% отходов приходятся на угольную отрасль, 28,4% — на добычу металлических руд.

Абсолютным «чемпионом» в приросте производственных отходов за 2021 отмечено в Кемеровской области — дополнительно 873 млн тонн к 2020, в Красноярском крае — добавилось 150 млн тонн и Бурятии — 83,3 млн тонн.

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