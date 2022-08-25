Красноярскому Сберу назначили нового управляющего

Им стал выходец из алтайского подразделения банка.

Руководить красноярским отделением Сибирского банка Сбербанка будет Антон Милютин. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Свою карьеру в Сбербанке Милютин начал в 2004 году и дослужился до должности управляющего алтайским отделением банка.

Под его руководством команде Алтайского отделения удалось добиться впечатляющих результатов: запущен совместный проект с МФЦ по оплате госпошлин по принципу «единого окна», заключены соглашения о цифровизации Алтайского края и Республики Алтай и т.д», — рассказали в Сбербанке.

Напомним, что прежний управляющий красноярского Сбера Дмитрий Солнцев в июне этого года ушел на повышение - его назначили управляющим всем Сибирским банком Сбербанка.

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