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Красноярскому Сберу назначили нового управляющего

Красноярскому Сберу назначили нового управляющего
Иллюстрация: Яндекс.Карты

Им стал выходец из алтайского подразделения банка.

#НОВОСТИ
Руководить красноярским отделением Сибирского банка Сбербанка будет Антон Милютин. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
 
Красноярскому Сберу назначили нового управляющего 1
 
Свою карьеру в Сбербанке Милютин начал в 2004 году и дослужился до должности управляющего алтайским отделением банка.
Под его руководством команде Алтайского отделения удалось добиться впечатляющих результатов: запущен совместный проект с МФЦ по оплате госпошлин по принципу «единого окна», заключены соглашения о цифровизации Алтайского края и Республики Алтай и т.д», — рассказали в Сбербанке.
Напомним, что прежний управляющий красноярского Сбера Дмитрий Солнцев в июне этого года ушел на повышение - его назначили управляющим всем Сибирским банком Сбербанка.
 
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Автор: Петр Савельев
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