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В Красноярске появилось еще два «Почетных гражданина города»

В Красноярске появилось еще два «Почетных гражданина города»
Иллюстрация: admkrsk.ru

Звание получили Евгений Ваганов, профессор и Татьяна Костяева, руководитель хореографического ансамбля.

#НОВОСТИ

Евгений Ваганов — профессор, доктор биологических наук и академик РАН, работает научным руководителем СФУ, автор более 160 научных статей и 6 монографий.

Татьяна Костяева — 45 лет руководит детско-юношеским хореографическим ансамблем «Юность Красноярья», недавно ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».

 

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Автор: Петр Савельев
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