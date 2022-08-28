В Красноярске появилось еще два «Почетных гражданина города»
Звание получили Евгений Ваганов, профессор и Татьяна Костяева, руководитель хореографического ансамбля.
Евгений Ваганов — профессор, доктор биологических наук и академик РАН, работает научным руководителем СФУ, автор более 160 научных статей и 6 монографий.
Татьяна Костяева — 45 лет руководит детско-юношеским хореографическим ансамблем «Юность Красноярья», недавно ансамбль получил звание «Заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации».
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