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В Красноярске пройдет выставка-конференция «Франчайзинг в регионы»

В Красноярске пройдет выставка-конференция «Франчайзинг в регионы»
Иллюстрация: FRANCH РЕГИОН

В Красноярске 20 сентября пройдет выставка-конференция «Франчайзинг в регионы». Компании поделятся своим опытом, расскажут, что нужно сделать и с чего начать, чтобы развивать бизнес по франшизе.

#НОВОСТИ
Мероприятие состоится при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга. В рамках выставки пройдут мастер-классы, выступят эксперты и проконсультируют юристы. Также будет возможность пообщаться с популярными отечественными экспертами и кризисными аналитиками в области финансирования малых и средних проектов. На форуме будут открыты красочные презентационные залы для подробной рекламы региональных и федеральных франшиз. Презентации представят компании «Авито», «Гемотест», «СДЭК», «Штучки-Дрючки», «МПР», «Фасоль», кухни «Мария», MANGO OFFICE, автомойки GEIZER и другие, всего около 30 проектов.
 
Вход на выставку-конференцию бесплатный, но нужна регистрация. Мероприятие состоится в отеле Hilton Gardenn Inn на Молокова, 37. 
 
Мероприятие в течение года проходит в разных городах России и СНГ. Основная цель проекта — продвижение российских брендов и развитие предпринимательства на региональном уровне. Среди постоянных участников выставки более 20 компаний, предлагающих франшизы в сфере продаж товаров народного потребления, одежды и обувь, продуктов питания и слабоалкогольных напитков. А также предприятия, специализирующиеся на производстве товаров для ЗОЖ, и организации, ведущие деятельность в области логистических, транспортных, архитектурно-строительных и информационных услуг. И это далеко не полный список. Он постоянно обновляется с учетом потребности регионального рынка.
 
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Фотовыставка открылась в Красноярске. В экспозиции представлено 65 работ автора, созданных в 70-е годы прошлого века, многие экспонируются впервые.
Автор: Александр Вознесенский
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