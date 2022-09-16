«Franch Region»: welcome to Красноярск!

20 сентября. Красноярск — крупнейший деловой, промышленный и культурный центр Восточной Сибири. Площадка отеля «Hilton Gardenn Inn».

Эта информация будет полезна и компаниям, желающим расширить свой бизнес по франшизе, и предпринимателям, желающим добиться успеха под крылом сильной компании.

Уже сейчас участие в выставке-конференции франшиз в Красноярске подтвердили более 15 компаний самого широкого спектра бизнес-интересов. В том числе «Авито» — один из самых популярных в России интернет-сервисов размещения объявлений, сеть медицинских лабораторий «Лаборатория Гемотест», «СДЭК» — одна из крупнейших в стране компаний, обеспечивающих курьерскую доставку по России и миру, «МПР» — магазин постоянных распродаж, «Фасоль» сеть продуктовых магазинов, франшиза от METRO, сеть магазинов для взрослых «Штучку-Дрючки» и другие. Время до выставки франшиз еще есть, и список участников продолжает расти.

Чем разнообразнее участники нашей выставки, тем интереснее. Изучив опыт работы того или иного бизнеса, пообщавшись с его представителями у нас на выставке, предприниматель сразу может понять — подходит ли ему такая франшиза. На выставке интересно всем: и тем, кто хочет приобрести франшизу и тем, кто хочет развивать свою франшизу», — отмечает Кира Гофштадт — основатель и руководитель компании «Franch Region» — ведущего организатора региональных выставок по франчайзингу в России и странах СНГ.

Кроме того, на выставке франшиз можно найти для себя ответы на многие вопросы в рамках специального проекта «Академия франчайзинга». В Красноярске с участниками планируют поделиться опытом сооснователь маркетплейса франшиз Topfranchise Василь Газизуллин, руководитель департамента франчайзинга «Лаборатория Гемотест» Рамиль Бахметов, основатель международного IR-Агентства Инвестиционных Коммуникаций "ICA" Максим Доморацкий, основатель агентства «Честная Франшиза» Владимир Павлов, руководитель Центра поддержки предпринимательства Наталия Акимова и целый ряд других спикеров.

Франшиза подразумевает довольно жесткое соблюдение правил и договоренностей. Но взамен франчайзи получает возможность работать под именем известного бренда, поддержку франчайзера по большинству актуальных вопросов и часто помощь в продвижении. Отправиться в собственное одиночное плаванье или плыть под началом капитана — каждый выбирает сам. Мы же предоставляем возможность делать этот выбор осознанно и с полным пониманием», — особо подчеркивает Кара Гофштадт.

И немного статистики: в год «Franch Region» проводит более 20 выставок-конференций. Участниками каждой становятся от 20 до 50 компаний-франчайзеров. Каждое такое мероприятие посещают от 800 до 1200 потенциальных франчайзи. Практически каждая компания, презентующая себя на площадке «Franch Region», по итогам выставки франшиз заключает сделки. Причем 4/5 франчайзеров подписывают 2,3,4, 5 и даже более договоров, стоимостью от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей.

Спонсорами сессии в Красноярске выступают «Авито» — интернет-сервис, являющийся надежной площадкой для размещения готового бизнеса и франшиз; антистереотипный бренд, меняющий представление об этом – «Штучки-Дрючки» и представляющий франшизу медицинского бизнеса от ведущей лаборатории России – «Гемотест». Выставка-конференция франшиз в Красноярске проходит при поддержке Российской Ассоциации Франчайзинга.

Ознакомиться с полным списком участников и спикеров выставки, больше узнать о готовящихся к обсуждению темах и подать заявку на участие, можно на официальном сайте компании «Franch РЕГИОН».

Место: Отель Hilton Gardenn Inn, ул. Молокова, д. 37

Начало: 9:30

Вход бесплатный.

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