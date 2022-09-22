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Следующая неделя в Красноярске начнется снегом

Следующая неделя в Красноярске начнется снегом
Автор фото: Евгений Волошинский. Иллюстрация: DK.RU

Холодать начнет уже завтра. Правда, особых осадков не ожидается.

#НОВОСТИ

Конец этой недели в Красноярске будет прохладным, а в понедельник выпадет первый снег. Такие данные приведены на сайте Гидрометцентра.

Сегодня в городе будет еще довольно тепло — до 21 градуса. Но уже в пятницу воздух едва прогреется до 12, в субботу до 10, а в воскресенье лишь до 8 градусов.

Ночные температуры на выходных опустятся до нуля. А в ночь с воскресенья на понедельник и вовсе станут отрицательными. Тогда-то и выпадет первый снег. Повторится это и следующей ночью.

Однако вряд ля этот снег удержится — днем воздух все же будет прогреваться в среднем до 5 градусов.

Следующая неделя в Красноярске начнется снегом 1

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Автор: Петр Савельев
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