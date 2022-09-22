Следующая неделя в Красноярске начнется снегом
Холодать начнет уже завтра. Правда, особых осадков не ожидается.
Конец этой недели в Красноярске будет прохладным, а в понедельник выпадет первый снег. Такие данные приведены на сайте Гидрометцентра.
Сегодня в городе будет еще довольно тепло — до 21 градуса. Но уже в пятницу воздух едва прогреется до 12, в субботу до 10, а в воскресенье лишь до 8 градусов.
Ночные температуры на выходных опустятся до нуля. А в ночь с воскресенья на понедельник и вовсе станут отрицательными. Тогда-то и выпадет первый снег. Повторится это и следующей ночью.
Однако вряд ля этот снег удержится — днем воздух все же будет прогреваться в среднем до 5 градусов.
Рожденных в неволе ирбисов будут обучать охоте и выпускать в Саяно-Шушенский заповедник.
В Красноярске планируют построить второй «Южный берег»
Новый микрорайон может появиться недалеко от Столбов и Бобрового Лога. Он продолжит основные принципы квартальной застройки, характерные для мкрн «Южный берег».
Красноярск не вошел в ТОП-10 миллионников по уровню озеленения и занял почетное 13 место
Красноярск не вошел в список самых зеленых городов-миллионников России. Столица Сибири находится на тринадцатой строчке рейтинга.