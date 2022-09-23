Резиденты Арктической зоны создадут в Красноярском крае больше 1600 рабочих мест

В Красноярском крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ. В свои проекты они готовы инвестировать 36,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономики.

В Красноярском крае зарегистрировано 20 резидентов Арктической зоне РФ. В свои проекты они готовы инвестировать 36,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства экономики.

Всего будет создано 1622 новых рабочих мест. Резиденты будут реализовать проекты в туризме (6), сфере услуг (5), производстве (4), строительстве (2), IT (1), торговле (1) и горнорудной промышленности (1). Среди заявленных проектов: создание в Норильске детского развлекательного центра, реконструкция нежилых зданий под гостиницы, производство резиновых изделий из отходов, открытие СТО для ремонта спецтехники, кондитерского цеха, освоение Сырадасайского месторождения. Некоторые проекты уже работают. Так, например, открылся магазин, построена турбаза, в ближайшее время построят базу отдыха.

Готовят документы для получения статуса резидента еще 28 компаний. В общей сложности они планируют создать 2 120 новых рабочих мест и инвестировать 2,2 млрд рублей. Для получения статуса резидента нужно представить инвестиционный проект с объемом капитальных вложений более миллиона рублей без НДС.

Для резидентов Арктической зоны нашей страны предусмотрены различные преференции – от снижения налогов и уменьшения суммы страховых взносов до предоставления земельного участка без торгов», — напомнила Анна Гарнец , министр экономики и регионального развития края.

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