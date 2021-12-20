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«Енисейскую Сибирь» презентовали еще одним иностранцам

«Енисейскую Сибирь» презентовали еще одним иностранцам
Иллюстрация: пресс-служба Корпорации развития Енисейской Сибири.

До этого программу показывали японцам и французам. Теперь вот датчане. Им рассказывали про возможности инвестирования в агропромышленную часть проекта.

#НОВОСТИ
Презентация прошла в рамках российско-датского онлайн-семинара, посвященного актуальным вопросам торгового и инвестиционного сотрудничества в области сельского хозяйства и пищевой промышленности.
 
В мероприятии приняло участие порядка 40 датских компаний. Им рассказали об основных проектах в сфере АПК, реализация которых запланирована в рамках комплексной инвестпрограммы (КИП). В частности, это создание агропарков в республиках Хакасия и Тыва, организация производства ягодного сырья для пищевой и фармацевтической промышленности в Хакасии, а также строительство молочно-товарного комплекса «Первомайский».
Проекты отличаются глубиной проработки концепции, четкими параметрами и широким спектром преимуществ, привлекательных для потенциальных инвесторов. Торгпредство России в Дании совместно с Корпорацией развития Енисейской Сибири продолжит работу по привлечению датских партнеров к их реализации», — заявил торговый представитель России в Дании Ирина Негребецкая.
Напомним, что в декабре этого года КИП «Енисейская Сибирь» также презентовали потенциальным инвесторам из Франции и Японии.
 
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Автор: Петр Савельев
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