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Названы опасные в туман участки трасс в Красноярском крае

Названы опасные в туман участки трасс в Красноярском крае
Иллюстрация: ГИБДД

Сегодня в Красноярске был туман. Перепады температур в ночное и дневное время спровоцировали и туман на трассах. В ГУ МЧС по краю составили список трасс, на которых в такую погоду возрастает риск ДТП.

#НОВОСТИ
Всего опасными значатся 22 участках в 11 территориях края. Они находятся на трассах Р-255 «Сибирь» и Р-257 «Енисей». 
 
Названы опасные в туман участки трасс в Красноярском крае 1
 
Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также в ближайшие дни сменить летние шины на зимние. 
 
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Автор: Петр Савельев
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