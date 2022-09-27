Названы опасные в туман участки трасс в Красноярском крае
Сегодня в Красноярске был туман. Перепады температур в ночное и дневное время спровоцировали и туман на трассах. В ГУ МЧС по краю составили список трасс, на которых в такую погоду возрастает риск ДТП.
ФКУ «ФУАД «Енисей» ищет подрядчиков на капитальный ремонт трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае на конкурсной основе.
Яблони, кизильник, смородина: в Красноярске благоустраивают кольцевые развязки
До конца года планируется завершить благоустроительные работы двух кольцевых развязок — по ул. Говорова — ул. Тамбовская и «Глобус» в Ленинском районе.
Мокрый снег и дождь: на федеральной трассе Р-257 «Енисей» осложнится движение
На федеральной трассе Р-257 «Енисей» в Красноярском крае прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Федеральное управление автодорог «Енисей».