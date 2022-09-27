Названы опасные в туман участки трасс в Красноярском крае

Сегодня в Красноярске был туман. Перепады температур в ночное и дневное время спровоцировали и туман на трассах. В ГУ МЧС по краю составили список трасс, на которых в такую погоду возрастает риск ДТП.

Всего опасными значатся 22 участках в 11 территориях края. Они находятся на трассах Р-255 « Сибирь » и Р-257 «Енисей».

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также в ближайшие дни сменить летние шины на зимние.

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