В Красноярске к 2025 построят три крупных поликлиники

К 2025 в Красноярском крае откроются семь крупных поликлиник. Конкретно в Красноярске планируют построить 3 медучреждения. Об этом сообщил Борис Немик, министр здравоохранения края.

Также планируется заменить 155 ФАПов и врачебных амбулаторий, провести реконструкцию 14 объектов, капитально отремонтировать 73 поликлиники, участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий. Будет приобретено 192 единицы автотранспорта. К 2024 в крае откроются еще шесть центров амбулаторной онкологический помощи, планируется переоснастить восемь сосудистых центров», — добавил министр.

До конца года в Красноярске планируют построить поликлинику в Покровском и палатный корпус краевого онкологического диспансера. На конец 2023 запланирован ввод поликлиники на улице Мате Залки. В 2024 должны построить поликлинику в Свердловском районе на улице Судостроительной.

Отметим, в ближайшие три года финансирование краевой программы развития здравоохранения составит 298,9 млрд рублей.

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Расположены они будут в Северном и Покровском. Первую планируют сдать в конце следующего года, а вторую — в декабре этого.

В Свердловском районе Красноярска построят новую поликлинику

Она будет рассчитана на 600 посещений в смену. Закончить работы должны к концу 2024 года.

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В этом году сети поликлиник «Сантем» исполнилось пять лет. Это значимое событие не только для команды, которая ежедневно оказывает медицинскую помощь красноярцам, но и для всего города в целом.