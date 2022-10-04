Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 01.10
55,29
52,73
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России

Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России
Иллюстрация: предоставлено ДК

Два красноярских парка развлечений стали победителями XX международного конкурса-смотра «Хрустальное колесо 2022». Церемония награждения прошла в Сочи.

#НОВОСТИ
Конкурс проводится для компаний и специалистов индустрии развлечений и отдыха, парковой и смежных отраслей. Жюри оценивает участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также инновации года. В число победителей вошли 22 парка, впервые в истории конкурса победу одержали сразу два развлекательных пространства из Красноярска. Так, «Троя Парк» победил в номинации «Лучший открытый парк развлечений, с количеством посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек в год».
 
Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России 1
 
А активити-парк семейного отдыха Grek Land стал «Лучшим крытым парком развлечений, площадью свыше 3000 м2» в России.
 
Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России 2
 
 
Детский активити-парк Grek Land открылся в Красноярске в январе 2021 года в торгово-общественном центре Red Sail. Управляющая Red Sail, Grek Land и парка «Троя» Марина Королькова рассказывала DK.RU, что над проектом работали с 2019 года, когда открылись, сразу поняли, что активити-парк зашел. Летом проект «перерос» стены торгового центра. Около Red Sail открылось уникальное арт-пространство и парк «Юкка». У динозаврика Грека на открытой площадке появились друзья. Там разместились фигуры животных, пряничные домики, огромная песочница с фигурой осьминога, «вулкан», извергающий цветной дым. 
 
На этом не остановились. В июне этого года в «Троя Парке» появился топиари-парк «Софи в стране чудес». На площади в 4 тысячи кв. м поставили огромные зеленые фигуры, арт-фонтан, сделали зоны для тихого отдыха, фудкорт и многое другое. Помимо этого в «Троя Парке» работают аттракционы, детский городок и кафе.
 

Справка

 
Смотр-конкурс «Хрустальное колесо» — престижная международная награда. Конкурс проводится с 2003 года по инициативе отечественных производителей и поставщиков аттракционной техники и развлекательного оборудования.
 

Читайте также:

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Артур Чилингаров попал в санкционный список Минфина СШААртур Чилингаров попал в санкционный список Минфина США
  • Завтра в Калининграде на два года откроют небоЗавтра в Калининграде на два года откроют небо
  • Железногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравницЖелезногорский санаторий вошел в топ-100 российских здравниц
  • В Красноярске начали производить станции тропосферной связиВ Красноярске начали производить станции тропосферной связи
  • «Сопке» и «Радуге» сохранят льготы по налогу на землю«Сопке» и «Радуге» сохранят льготы по налогу на землю
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.