Два парка развлечений из Красноярска признаны лучшими в России

Два красноярских парка развлечений стали победителями XX международного конкурса-смотра «Хрустальное колесо 2022». Церемония награждения прошла в Сочи.

«Троя Парк» победил в номинации «Лучший открытый парк развлечений, с количеством посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек в год». Конкурс проводится для компаний и специалистов индустрии развлечений и отдыха, парковой и смежных отраслей. Жюри оценивает участников по нескольким критериям, среди которых количество, качество, безопасность аттракционов, а также инновации года. В число победителей вошли 22 парка, впервые в истории конкурса победу одержали сразу два развлекательных пространства из Красноярска. Так,победил в номинации «Лучший открытый парк развлечений, с количеством посетителей от 250 тыс. до 500 тыс. человек в год».

А активити-парк семейного отдыха Grek Land стал «Лучшим крытым парком развлечений, площадью свыше 3000 м2» в России.

рассказывала DK.RU, что над проектом работали с 2019 года, когда открылись, сразу поняли, что активити-парк зашел. Летом проект «перерос» стены торгового центра. Около Red Sail открылось уникальное арт-пространство и парк «Юкка». У динозаврика Грека на открытой площадке появились друзья. Там разместились фигуры животных, пряничные домики, огромная песочница с фигурой осьминога, «вулкан», извергающий цветной дым. Детский активити-парк Grek Land открылся в Красноярске в январе 2021 года в торгово-общественном центре Red Sail. Управляющая Red Sail, Grek Land и парка «Троя» Марина КорольковаDK.RU, что над проектом работали с 2019 года, когда открылись, сразу поняли, что активити-парк зашел. Летом проект «перерос» стены торгового центра. Около Red Sailуникальное арт-пространство и парк «Юкка». У динозаврика Грека на открытой площадке появились друзья. Там разместились фигуры животных, пряничные домики, огромная песочница с фигурой осьминога, «вулкан», извергающий цветной дым.

На этом не остановились. В июне этого года в «Троя Парке» появился топиари-парк «Софи в стране чудес». На площади в 4 тысячи кв. м поставили огромные зеленые фигуры, арт-фонтан, сделали зоны для тихого отдыха, фудкорт и многое другое. Помимо этого в «Троя Парке» работают аттракционы, детский городок и кафе.

Справка Смотр-конкурс «Хрустальное колесо» — престижная международная награда. Конкурс проводится с 2003 года по инициативе отечественных производителей и поставщиков аттракционной техники и развлекательного оборудования.

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