Красноярский край потерял в потребкредитах почти половину

Темпы сокращения в этом сегменте по региону больше, чем общероссийские.

За восемь месяцев 2022 в Красноярском крае выдали потребительских кредитов на 35,2 млрд рублей, что на 46,3% меньше, чем за тот же период годом ранее. Такие данные опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

По объемам выданных потребкредитов край оказался на втором месте по Сибири. Лидирует здесь Новосибирская область с 37,9 млрд рублей.

В целом по России было выдано 1,65 трлн рублей. Это на 43,2% меньше, чем в январе-августе 2021.

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Объем подобных кредитов в регионе сократился почти на четверть, но в других территориях этот сегмент просел еще сильнее.

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В прошлом месяце сектор снова прибавил в количестве кредитов. Эксперты считают, что все дело снова в ставках.

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Соответствующие законы приняли на сессии Заксобрания региона.