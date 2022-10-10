Замминистра строительства Красноярского края ушел в отставку
Елена Звонарева покинула пост заместителя министра строительства Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства.
Красноярск может остаться без одного из вице-мэров
В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.
Алексей Храмцов ушел с поста министра образования Тывы
Бывший руководитель главного управления образования Красноярска Алексей Храмцов, который последний год занимал пост министра образования Тывы, уволился с этой должности.
В Красноярске руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых уходит в отставку
Алексей Фоминых, который два последних года был заместителем главы Красноярска и руководил департаментом городского хозяйства, покидает свой пост.