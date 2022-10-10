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Замминистра строительства Красноярского края ушел в отставку

Замминистра строительства Красноярского края ушел в отставку
Иллюстрация: vk.com/krasminstroy

Елена Звонарева покинула пост заместителя министра строительства Красноярского края, сообщается на сайте регионального правительства.

#НОВОСТИ
Контракт с г-жой Звонаревой был расторгнут 7 октября 2022 по инициативе самой госслужащей. Распоряжение подписал Юрий Лапшин, первый заместитель губернатора края - председатель правительства края. Месяцем ранее на должность замминистра строительства края был назначен Юрий Шестопалов. Контракт с ним заключен на три года. 
 
По данным сайта краевого правительства, у Михаила Рабушко, министра строительства края, имеется один первый зам и три обычных. Елена Звонарева занимала пост заместителя с декабря 2020. Служебный контракт был подписан на 3 года.
 
 
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В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.

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Автор: Петр Савельев
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