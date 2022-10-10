Замминистра строительства Красноярского края ушел в отставку

По данным сайта краевого правительства, у Михаила Рабушко, министра строительства края, имеется один первый зам и три обычных. Елена Звонарева занимала пост заместителя с декабря 2020. Служебный контракт был подписан на 3 года.

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В администрации города пока эту информацию не подтвердили, но поговаривают, что этого следовало ожидать.

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