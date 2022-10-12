Количество занятых в МСБ Красноярского края приблизилось к полумиллиону

Регион занял второе место по этому показателю в Сибири. Лидирует традиционно Новосибирская область.

В Красноярском крае в сегменте малого и среднего бизнеса в августе 2022 работало 494 594 человека, что на 11,4% больше, чем в начале года. Такие данные приводит аудиторско-консалтинговой компания FinExpertiza, со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

По числу занятых в МСБ край находится на втором месте, уступая лишь Новосибирской области с 687 620 человек. Меньше же всего людей трудится этом сегменте в Туве — 25 250. Правда, здесь отмечается наибольшая динамика этого показателя — 25,4% к началу года. Далее идут Алтай (12,8%) и Хакасия (12,3%)

В целом же по Сибири количество занятых в МСБ с начала этого года увеличилось на 9,9% и составило 2,873 млн человек. По стране динамика была примерно такой же (9,8%). В результате число занятых в секторе составило чуть более 28 млн.

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