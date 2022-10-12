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Поезд к нам приедет. С Дедом Морозом

Поезд к нам приедет. С Дедом Морозом
Иллюстрация: ржд

В Красноярск 19 ноября 2022 прибудет «поезд Деда Мороза», — сообщает пресс-служба РЖД.

#НОВОСТИ

«Поезд Деда Мороза» — это празднично оформленная передвижная резиденция, в которой главный зимний волшебник страны путешествует по России и дарит новогоднее настроение жителям страны, не имеющим возможности приехать к нему в Великий Устюг».

Состав начнет путь с Великого Устюга, который по легенде считается родиной Деда Мороза — 22 октября 2022. Путешествие продлится 85 дней, маршрут охватит 130 городов России.

В 2022 поезд будет состоять из 19 вагонов с разными назначениями — вагон «Салон-приемная», вагон «Сцена», вагон «Сказочная деревня» для игр и квестов, вагоны-рестораны, вагон «Лавка».

Во главе состава будет находиться паровоз, обрамленный гирляндами из лампочек.

Попасть внутрь можно будет только по билетам.

Подробная информация о поезде Деда Мороза размещена на сайте РЖД.

Поезд к нам приедет. С Дедом Морозом 1

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Автор: Петр Савельев
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