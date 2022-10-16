Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 15.10
63,05
62,46
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярск ожидает дождливая и промозглая неделя

Красноярск ожидает дождливая и промозглая неделя
Иллюстрация: shutniks.com

На рабочей неделе 17…23 октября синоптики прогнозируют в столице края пасмурное небо с перерывами на дожди.

#НОВОСТИ

В понедельник 17 октября 2022 днем +10°C, ночью –3°C, пасмурно.

Во вторник днем +7°C, ночью +2°C, переменная облачность, утром пасмурно, днем небольшой дождь.

В среду — днем +5°C, ночью около нуля, пасмурно, легкий дождь.

В четверг и пятницу днем +7°C, ночью 0…+2°C, переменная облачность, небольшие дожди.

 

Читайте далее

 

 

 

 

 

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%«КрасАвиа» распродает билеты из Красноярска со скидками до 80%
  • На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»На Ладо Кецховели скоро официально откроется чебуречная «Кинза»
  • Поезд к нам приедет. С Дедом МорозомПоезд к нам приедет. С Дедом Морозом
  • Бастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краюБастрыкин назначил нового замруководителя СК по Красноярскому краю
  • Соучредителем премии «Человек года» в Красноярске стала международная компанияСоучредителем премии «Человек года» в Красноярске стала международная компания
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.