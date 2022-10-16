Красноярск ожидает дождливая и промозглая неделя
На рабочей неделе 17…23 октября синоптики прогнозируют в столице края пасмурное небо с перерывами на дожди.
В понедельник 17 октября 2022 днем +10°C, ночью –3°C, пасмурно.
Во вторник днем +7°C, ночью +2°C, переменная облачность, утром пасмурно, днем небольшой дождь.
В среду — днем +5°C, ночью около нуля, пасмурно, легкий дождь.
В четверг и пятницу днем +7°C, ночью 0…+2°C, переменная облачность, небольшие дожди.
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