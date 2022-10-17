В Красноярске временно закрылись торговые центры METRO

Оба торговых центра METRO в Красноярске закрылись. Об этом сообщается в Telegram-канале METRO.

Торговые центры METRO и интернет-магазин временно приостановили работу в связи с перебоями внутренних систем в международной ИТ структуре в ряде стран группы. Причины технического сбоя выясняются», — сообщается там.

Также уточняется, что о сроках открытия магазинов сообщат позднее.

В торговой сети DK.RU эту информацию подтвердили. В настоящее время не работают магазины на Котельникова и Кутузова. Пока неизвестно, когда магазины начнут работать вновь.

UPD: Сейчас магазины работают

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