Красноярску закупят еще 12 электробусов

Там же сообщается, что в 2023 в рамках проекта «Чистый воздух» парк электротранспорта Красноярска пополнится еще на 12 электробусов и 5 зарядных станций. На это выделят 627 млн рублей.

В перспективе в связи с появлением новых видов транспорта и объектов инфраструктуры – трамвайной ветки в мкрн. Солнечный и метротрама – существует необходимость корректировки маршрутной сети. Поэтому будет сформирована новая комплексная схема движения общественного транспорта с приоритетом электрического», – рассказал Максим Силкин, руководитель департамента транспорта.

Сегодня доля трамваев и троллейбусов составляет 15 % от всего подвижного состава Красноярска.

По информации департамента транспорта, сейчас каждый день по городу курсирует 811 единиц транспорта. Это 714 автобусов, 64 троллейбуса и 33 трамвая. В день красноярцы делают по 500 тысяч поездок. К 2025 этот показатель планируют увеличить на 4 %.