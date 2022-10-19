Красноярску закупят еще 12 электробусов
На развитие пассажирских перевозок в Красноярске в ближайшие три года планируют выделить почти 4,9 млрд рублей. Цифры отражен в проекте муниципальной программы.
Там же сообщается, что в 2023 в рамках проекта «Чистый воздух» парк электротранспорта Красноярска пополнится еще на 12 электробусов и 5 зарядных станций. На это выделят 627 млн рублей.
В перспективе в связи с появлением новых видов транспорта и объектов инфраструктуры – трамвайной ветки в мкрн. Солнечный и метротрама – существует необходимость корректировки маршрутной сети. Поэтому будет сформирована новая комплексная схема движения общественного транспорта с приоритетом электрического», – рассказал Максим Силкин, руководитель департамента транспорта.
Сегодня доля трамваев и троллейбусов составляет 15 % от всего подвижного состава Красноярска.
По информации департамента транспорта, сейчас каждый день по городу курсирует 811 единиц транспорта. Это 714 автобусов, 64 троллейбуса и 33 трамвая. В день красноярцы делают по 500 тысяч поездок. К 2025 этот показатель планируют увеличить на 4 %.
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