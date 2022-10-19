Проект «Круговорот» открывает в Красноярске мастерскую и шоурум

В эту пятницу в здании музейного центра «Площадь Мира» откроется новое общественное пространство. Команда «Круговорота» открывает мастерскую и шоурум.

Там планируют проводить бесплатные мастер-классы, можно будет приобрести фирменную одежду, сшитую из старой. В день открытия для всех желающих проведут мастер-класс по созданию банта для волос, будет возможность создать картину и пообщаться с основателями проекта.

Напомним, проект «Круговорот» появился в Красноярске в конце 2019 года. Сначала это был небольшой магазин формата second hand, но затем девушки решили перешивать из старой одежды новую. Команда проекта в Татышев-парке в 2020 году установила бокс, в котором можно оставить одежду, обувь, сумки, ремни и бижутерию. Сейчас в Красноярске также работают более 10 боксов благотворительного проекта « Тотемка ». Туда можно сдавать ненужные вещи, которым дадут вторую жизнь или отправят на переработку.

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