В Красноярске на градостроительство направят почти 9 млрд рублей
Средства планируют направить на реализацию муниципальной программы в 2023...2025, касающуюся градостроительной деятельности. Причем 6 млрд рублей планируют получить из вышестоящих бюджетов.
Об этом рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Упор планируют сделать на завершении строительства и проектировании дорог, которое уже ведется. Среди них развязка на Пашенном, дороги в Солнечном, переезд через Северное шоссе, пешеходный мост через улицу Семафорная.
Кроме того, до конца 2025 планируют разработать проекты для реконструкции проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади, Енисейского тракта около «Бадалыка», дорог по улице Елены Стасовой и Дубровинского в районе Центрального парка. В 2023 будет готов проект дороги к строящемуся детсаду в жилом районе «Медицинский городок» и на улице 8 Марта. Есть в планах и проектирование нового кладбища около поселка Индустриальный в Емельяновском районе и создание проекта для укрепления склона горы вдоль дороги по улице Базайская.
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