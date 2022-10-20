Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 19.10
61,70
60,53
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярске на градостроительство направят почти 9 млрд рублей

В Красноярске на градостроительство направят почти 9 млрд рублей
Иллюстрация: Город Красноярск в vk.com

Средства планируют направить на реализацию муниципальной программы в 2023...2025, касающуюся градостроительной деятельности. Причем 6 млрд рублей планируют получить из вышестоящих бюджетов.

#НОВОСТИ
Об этом рассказал заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников. Упор планируют сделать на завершении строительства и проектировании дорог, которое уже ведется. Среди них развязка на Пашенном, дороги в Солнечном, переезд через Северное шоссе, пешеходный мост через улицу Семафорная.
 
Кроме того, до конца 2025 планируют разработать проекты для реконструкции проспекта им. газеты «Красноярский рабочий» в районе Предмостной площади, Енисейского тракта около «Бадалыка», дорог по улице Елены Стасовой и Дубровинского в районе Центрального парка. В 2023 будет готов проект дороги к строящемуся детсаду в жилом районе «Медицинский городок» и на улице 8 Марта. Есть в планах и проектирование нового кладбища около поселка Индустриальный в Емельяновском районе и создание проекта для укрепления склона горы вдоль дороги по улице Базайская.
 
Читайте также:

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В Красноярске временно закрылись торговые центры METROВ Красноярске временно закрылись торговые центры METRO
  • В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%В Красноярском крае темпы строительства жилья выросли на 35%
  • Мэр Владислав Логинов начал кадровые перестановки в администрации КрасноярскаМэр Владислав Логинов начал кадровые перестановки в администрации Красноярска
  • Основатели «Урарту» откроют кафе и бар на ПавловаОснователи «Урарту» откроют кафе и бар на Павлова
  • В Красноярске появилась Ассоциация PR-специалистовВ Красноярске появилась Ассоциация PR-специалистов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.