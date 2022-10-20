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В Красноярске пройдет сеанс одновременной игры с Анатолием Карповым

В Красноярске пройдет сеанс одновременной игры с Анатолием Карповым
Иллюстрация: организаторы мероприятия

Известный проект сеансов одновременной игры с Чемпионом Мира по шахматам Анатолием Карповым в дни январских каникул пройдет в Красноярске. Мероприятие состоится 7 января.

#НОВОСТИ
Всех участников ждет большой светский праздник: фуршет, живая музыка, неформальное общение с другими игроками и партнерами мероприятия, а также шахматный поединок и фотосессия с легендарным Чемпионом Мира Анатолием Карповым. По окончания игры известный шахматист распишется на шахматных досках, на которых проходили состязания.  
 
Сейчас в продаже есть именные сертификаты участника. Их количество ограничено. По всем вопросам покупки сертификатов участника, партнерстве на мероприятии можно обращаться по телефону +79134770219 в концертно-событийное агентство SNEBES.
 

Справка

 
Проект концертно-событийного агентства SNEBES успешно стартовал 14 мая этого года в городе Новосибирске и собрал вокруг себя большое количество успешных бизнесменов, политиков и других любителей шахмат.
 

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Автор: Александр Вознесенский
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