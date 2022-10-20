В Красноярске пройдет сеанс одновременной игры с Анатолием Карповым

Куда движется этот сегмент экономики и с каким сложностями приходится сталкиваться, власть и бизнес обсудили на круглом столе.

Реконструкция театра оперы и балета в Красноярске может занять более четырех лет. Сроки, когда планируют приступить к работам и закончить их, пока не называются.