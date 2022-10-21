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Анжела Рябова уходит из «Красного Яра»

Анжела Рябова уходит из «Красного Яра»
Иллюстрация: ГК «Красный Яр»

Генеральный директор розничных сетей «Батон» и «Красный Яр» Анжела Рябова покидает торговую сеть. Причиной ухода стали семейные обстоятельства.

#НОВОСТИ
Исполняющим обязанности генерального директора стал Михаил Климович. Он являлся первым заместителем генерального директора ГК «Красный Яр».
 
В начале августа Х5 Group (в Сибири представлена сетью из 1095 магазинов «Пятерочка») сообщила о договоренностях с «Красным яром» по приобретению контрольной доли. В середине октября сделка была одобрена антимонопольной службой. В торговой сети отметили, что уход Анжелы Рябовой не связан с покупкой 70% доли сети. 

Справка

 
Анжела Рябова была назначена гендиректором ГК «Красный Яр» в 2018. До 1998 она работала на разных должностях в банковской сфере, затем ушла в «Сибчелендж». В 2001 Анжела Рябова открыла сеть салонов сотовой связи «Позывной», в 2006 салоны выкупила «Евросеть». После этого, она была назначена директором федеральной розничной сети «Цифроград». В 2013...2017 была сооснователем и исполнительным директор сети магазинов «Заодно», с 2014 года со-основатель платформы учета для розницы Cloudshop. В начале 2022 она была назначена на пост генерального директора «Восточные розничные сети» и параллельно оставалась гендиректором «Красного Яра».
 

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Автор: Петр Савельев
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