Анжела Рябова уходит из «Красного Яра»

Исполняющим обязанности генерального директора стал Михаил Климович. Он являлся первым заместителем генерального директора ГК «Красный Яр».

Справка

Анжела Рябова была назначена гендиректором ГК «Красный Яр» в 2018. До 1998 она работала на разных должностях в банковской сфере, затем ушла в «Сибчелендж». В 2001 Анжела Рябова открыла сеть салонов сотовой связи «Позывной», в 2006 салоны выкупила «Евросеть». После этого, она была назначена директором федеральной розничной сети «Цифроград». В 2013...2017 была сооснователем и исполнительным директор сети магазинов «Заодно», с 2014 года со-основатель платформы учета для розницы Cloudshop. В начале 2022 она была назначена на пост генерального директора «Восточные розничные сети» и параллельно оставалась гендиректором «Красного Яра».