Анжела Рябова уходит из «Красного Яра»
Генеральный директор розничных сетей «Батон» и «Красный Яр» Анжела Рябова покидает торговую сеть. Причиной ухода стали семейные обстоятельства.
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