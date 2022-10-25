В Красноярске стартовал показ комедии Антона Богданова

Я очень люблю прекрасный город на Енисее и его жителей — невероятных, добрых и отзывчивых людей. Мы постарались создать отличный семейный фильм, который уверен не оставит равнодушным, ни вас родители, ни ваших мальчишек и девчонок. В основе фильма лежит книга пермского писателя, которую в школе зачитал до дыр. Уже будучи родителем, открыл историю с другой стороны — в ней оказалось много полезных наблюдений по воспитанию детей-школьников, много тонкостей отношений детей с учителями и родителями. Приходите на фильм, будет весело!, — пригласил красноярцев на кинопоказ Антон Богданов.