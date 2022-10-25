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В Красноярске стартовал показ комедии Антона Богданова

В Красноярске стартовал показ комедии Антона Богданова
Иллюстрация: Тотемка

В Красноярске стартовал премьерный показ новой российской семейной комедии «Иван Семёнов – школьный переполох». Режиссер картины Антон Богданов.

#НОВОСТИ
Премьера фильма прошла в детском кинотеатре «Мечта». Одними из первых кинокартину увидели руководство и воспитанники футбольного клуба «Тотем». Комедия рассказывает о приключениях хулигана и фантазера Ивана Семёнова, которого за плохое поведение переводят из элитной частной гимназии в обычную школу на окраине Перми. Но там он проказничает еще больше. Фильм был снят по повести известного писателя Льва Давыдычева «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и второгодника». 
Я очень люблю прекрасный город на Енисее и его жителей — невероятных, добрых и отзывчивых людей. Мы постарались создать отличный семейный фильм, который уверен не оставит равнодушным, ни вас родители, ни ваших мальчишек и девчонок. В основе фильма лежит книга пермского писателя, которую в школе зачитал до дыр. Уже будучи родителем, открыл историю с другой стороны — в ней оказалось много полезных наблюдений по воспитанию детей-школьников, много тонкостей отношений детей с учителями и родителями. Приходите на фильм, будет весело!, — пригласил красноярцев на кинопоказ Антон Богданов.
Отметим, фильм получил награду «За вклад в развитие детского и семейного кино» на IX Международном фестивале детского и семейного кино «Ноль Плюс».
 
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Автор: Петр Савельев
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