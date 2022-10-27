Красноярский край потерял четверть в потребкредитовании

Регион остается в числе лидеров по Сибири в сегменте подобных займов, но и отставание от прошлогодних показателей в нем также одно из самых больших.

За третий квартал 2022 в Красноярском крае было выдано потребительских кредитов на 18,7 млрд рублей, что на 26,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Национальной бюро кредитных историй.

По объемам выдачи среди регионов СФО край идет на втором месте после Новосибирской области (19,7 млрд рублей). На такой же позиции он стоит и по степени сокращения портфеля, уступая лишь Иркутской области, которая в этом сегменте потеряла 31,1%.

Примечательно, что совокупный результат края за восемь месяцев 2022 (за девять информации в открытых источниках нет) меньше, чем за тот же срок 2021 почти в два раза.

В целом по России в третьем квартале 2022 объем выдачи потребкредитов год к году сократился на 27,2%, составив 0,86 трлн рублей. При этом, по сравнению со вторым кварталом этого года, он вырос почти вдвое.

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