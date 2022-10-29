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Goldman просит за производственно-складскую базу 150 млн

Goldman просит за производственно-складскую базу 150 млн
Иллюстрация: knkrsk.ru

Холдинг Goldman Group выставил на продажу производственно-складскую базу на земельном участке площадью свыше трех гектар.

#НОВОСТИ

Объявление опубликовано на сайте агентства коммерческой недвижимости «ДЕЛОВОЙ КРАСНОЯРСК».

Объект находится на ул. С. Давыдова возле Коркинского моста. На 3 га земли расположены — офисное здание, технический центр и шесть складов, общая площадь построек порядка 2,8 тыс.  кв. м. Есть скважина, септик, автономное отопление (котлы Kiturami), кочегарка и электричество.

В собственности компании, принадлежащей Роману Гольдману, железобетонный забор, пожарный водоем, пункт охраны, дорога и теплотрасса.

Продавец отмечает удобную логистическую развязку без заезда в город. Рядом есть порт и ж/д станция.

Цена лота составляет 150 млн рублей.

Goldman просит за производственно-складскую базу 150 млн 1

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Автор: Петр Савельев
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