Goldman просит за производственно-складскую базу 150 млн
Холдинг Goldman Group выставил на продажу производственно-складскую базу на земельном участке площадью свыше трех гектар.
Объявление опубликовано на сайте агентства коммерческой недвижимости «ДЕЛОВОЙ КРАСНОЯРСК».
Объект находится на ул. С. Давыдова возле Коркинского моста. На 3 га земли расположены — офисное здание, технический центр и шесть складов, общая площадь построек порядка 2,8 тыс. кв. м. Есть скважина, септик, автономное отопление (котлы Kiturami), кочегарка и электричество.
В собственности компании, принадлежащей Роману Гольдману, железобетонный забор, пожарный водоем, пункт охраны, дорога и теплотрасса.
Продавец отмечает удобную логистическую развязку без заезда в город. Рядом есть порт и ж/д станция.
Цена лота составляет 150 млн рублей.
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