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Министру здравоохранения Красноярского края назначили заместителя

Министру здравоохранения Красноярского края назначили заместителя
Иллюстрация: соцсети Сергея Евминенко

Распоряжение подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства Юрий Лапшин. Документ вступил в силу со дня подписания.

#НОВОСТИ
Новым заместителем министра стал Сергей Евминенко, начальник Красноярского краевого медицинского информационно-аналитического центра.
 

Справка

 
Сергей Александрович Евминенко родился в 1980 в селе Новопокровка Иланского района. В 2002 получил два высших образования в Красноярской государственной академии цветных металлов и золота по специальностям «Автоматизация технических процессов и производств» и «Экономика и управление на предприятии». В 2002 стал работать в Красноярском краевом медицинском информационно-аналитическом центре, с 2006 исполнял обязанности начальника центра, а в 2008 назначен начальником центра. Кроме того, в 2007...2018 был доцентом в Сибирском федеральном университете, преподавал дисциплины «Принятие управленческих решений» и «Time-менеджмент». Является выпускником Президентской программы повышения кадров, участником проекта Лидеры России, кандидатом Губернаторского управленческого резерва края.
 

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Автор: Петр Савельев
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