Министру здравоохранения Красноярского края назначили заместителя
Распоряжение подписал первый заместитель губернатора края — председатель правительства Юрий Лапшин. Документ вступил в силу со дня подписания.
Справка
Читайте также:
Пресс-службе мэрии Красноярска назначили нового начальника
Прежний руководитель покинула свой пост сразу после отставки Сергея Еремина.
Алексей Храмцов ушел с поста министра образования Тывы
Бывший руководитель главного управления образования Красноярска Алексей Храмцов, который последний год занимал пост министра образования Тывы, уволился с этой должности.
В Красноярске руководитель департамента горхозяйства Алексей Фоминых уходит в отставку
Алексей Фоминых, который два последних года был заместителем главы Красноярска и руководил департаментом городского хозяйства, покидает свой пост.