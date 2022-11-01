Министру здравоохранения Красноярского края назначили заместителя

Справка

Сергей Александрович Евминенко родился в 1980 в селе Новопокровка Иланского района. В 2002 получил два высших образования в Красноярской государственной академии цветных металлов и золота по специальностям «Автоматизация технических процессов и производств» и «Экономика и управление на предприятии». В 2002 стал работать в Красноярском краевом медицинском информационно-аналитическом центре, с 2006 исполнял обязанности начальника центра, а в 2008 назначен начальником центра. Кроме того, в 2007...2018 был доцентом в Сибирском федеральном университете, преподавал дисциплины «Принятие управленческих решений» и «Time-менеджмент». Является выпускником Президентской программы повышения кадров, участником проекта Лидеры России, кандидатом Губернаторского управленческого резерва края.