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Сбербанк не смог продать ТЦ «Июнь» и «Сибирский городок» в Красноярске

Сбербанк не смог продать ТЦ «Июнь» и «Сибирский городок» в Красноярске
Иллюстрация: ТРЦ «Июнь»

Сбербанк России не смог продать торговые центры «Июнь» и «Сибирский городок» в городах России, в том числе и в Красноярске.

#НОВОСТИ
На электронной площадке «Сбер А» сообщается, что запрос предложений был признан несостоявшимся, так как не было подано ни одной заявки. ТРЦ «Июнь» в Красноярске продавали отдельным лотом. Стоимость оценивалась в чуть более 2,1 млрд рублей. А сеть ТЦ «Сибирский городок» из 13 объектов в Красноярском крае и Кемеровской области пытались реализовать единым лотом за 5,4 млрд рублей. 
 
Напомним, осенью прошлого года эти ТРЦ уже выставляли на продажу. Тогда ТРЦ «Июнь» в Красноярске пытались продать за 1,5 млрд рублей, а «Сибирский городок» в Красноярском крае и Кемеровской области были выставлены одним лотом за 8,2 млрд рублей. Но покупателей не нашли. Осенью этого года их попытались реализовать вновь.
 
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Автор: Петр Савельев
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