В Красноярском крае насчитали 40,7 тыс. миллионеров

В Управлении федеральной налоговой службы подвели предварительные итоги декларационной кампании за 2021.

Как следует из поданных деклараций, доход свыше 1 млн рублей в 2021 получили 40,7 тыс. жителей края. Это на 19% больше, чем в 2020.

Большая часть миллионеров — более 97% — это физические лица, которые получают доходы от продажи имущества, ценных бумаг. Меньшую часть составляют ИП или те, кто занимается частной практикой.

В 2022 инспекции края получили и проверили налоговые декларации почти 51 тыс. физических лиц, обратившихся за социальными налоговыми вычетами.

Так, почти 13 тыс. человек вернули расходы на свое обучение и детей, еще 31 тыс. вернула часть потраченных средств на лечение и покупку лекарств.

За возвращением налогового вычета по пенсионным взносам по договорам добровольного пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения обратились более 6 тыс. Общая сумма социальных налоговых вычетов составила 3,1 млрд рублей.

Правом на получение имущественного налогового вычета по приобретению жилья и уплате процентов в 2022 году воспользовались более 79 тыс. жителей края. Общая сумма вычетов — 46 млрд рублей.

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