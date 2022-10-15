Проект бюджета Красноярского края на 2023…2025 превысил 1 трлн рублей

Правительство края представило в Заксобрание проект закона «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024…2025 годов».

В 2023 доходы бюджета запланированы в размере 340,4 млрд рублей, расходы — 374,4 млрд рублей, дефицит — 34 млрд рублей.

Для разработки бюджета выбран базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона, предполагающий постепенную адаптацию российской экономики к новым условиям.

Основными доходными источниками являются:

В ближайшие три года предусмотрен умеренный рост налоговых и неналоговых доходов. В законопроекте учитываются также поступления из федерального бюджета — порядка 37 млрд рублей в 2023.

Уже на старте планирования размер резервного фонда правительства края увеличен до 3,5 млрд рублей. Также есть изменения законодательства, которые позволят принимать оперативные бюджетные решения в случае необходимости.

С одной стороны, у нас он и был социально ориентирован. Явно социально ориентирован. С другой стороны, имеет внушительные объемы средств на развитие и строительство, и поддержку отраслей экономики, малый, средний бизнес. В этом смысле развитие инфраструктуры, как приоритет, прослеживается в проекте бюджета», — пояснил Владимир Бахарь, министр финансов Красноярского края.

Проект на трехлетку называют «бюджетом инфраструктурного роста». Самые крупные объекты — метро в краевой столице, перрон красноярского аэропорта и Высокогорский мост через Енисей. 17% расходов региона пойдут на строительство новых социальных объектов, обновление дорожной сети и покупку транспорта.

Также по поручению Александра Усса среди приоритетов — проекты по комплексному развитию территорий края. Сохраняются и все меры социальной господдержки. Есть в проекте и пункт про повышение зарплаты бюджетникам — на рост этих расходов в 2023 дополнительно направят больше 17 млрд рублей.

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