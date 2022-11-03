Контрольная доля «Красного Яра» перешла к X5 Retail Group
X5 Retail Group завершила оформление стратегического партнёрства с группами компаний «Красный Яр» (Красноярск) и «Слата» (Иркутск). К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах этих ретейлеров.
Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Красный Яр».
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Антимонопольное ведомство удовлетворило ходатайства Х5 Retail Group о приобретении 70% долей торговых сетей, принадлежащих ООО «Маяк» (супермаркетов «Слата») и «Смарт» (гастрономы «Красный Яр»).
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В Красноярске назвали лучшие торговые сети
Лучшими торговыми сетями города признаны гастрономы «Красный Яр» и дискаунтеры «Батон». Конкурс ко Дню работника торговли организовало Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края.
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X5 Retail Group покупает большую долю сети «Красный Яр»
X5 Retail Group N.V., которая управляет «Пятерочкой», «Перекрестком» и «Чижиком», приобретет большую часть доли ведущих ритейлеров Восточной Сибири, ГК «Красный Яр» и «Слата».