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Контрольная доля «Красного Яра» перешла к X5 Retail Group

Контрольная доля «Красного Яра» перешла к X5 Retail Group
Иллюстрация: Красный Яр

X5 Retail Group завершила оформление стратегического партнёрства с группами компаний «Красный Яр» (Красноярск) и «Слата» (Иркутск). К X5 перешли доли в размере 70% в бизнесах этих ретейлеров.

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Ранее соответствующие ходатайства были одобрены Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. Но ретейлерам предстоит выполнить ряд требований. После этого ГК «Красный Яр» будет управлять 232 магазинами (их общая площадь 98,2 тыс. кв. м), ГК «Слата» — 362 магазинами (площадь 132,1 тыс. кв. м).  
Торговые сети продолжат работу под своими брендами с сохранением операционных процессов, при этом часть процессов будет интегрирована с X5 для возможности реализации синергического эффекта, в том числе в сфере закупок и логистики», — говорится в сообщении пресс-службы ГК «Красный Яр». 
Стратегическим управлением сетей займется специально созданная в августе 2022 года единая управляющая компания. В совет директоров вошли представители X5 Retail Group и групп компаний «Красный Яр» и «Слата». Операционная деятельность по-прежнему останется за текущим менеджментом.
 
Напомним, ходатайства о приобретении ГК «Красный Яр» и «Слата» были направлены в ФАС в начале августа. 
 
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Автор: Петр Савельев
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