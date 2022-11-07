Красноярцам для счастья нужно 200 тыс рублей ежемесячно

У жителей Красноярска одни из наиболее высоких запросов: среднестатистическому горожанину нужно «для счастья» 200 тыс рублей в месяц. Даже в Санкт-Петербурге «счастье» стоит меньше

Более 20 тысяч человек приняли участие в опросе сервиса SuperJob на тему: сколько денег в месяц нужно экономически активному жителю России для счастья?

В Красноярске для счастья нужно 200 тыс рублей. Еще в апреле 2022 эта сумма равнялась 192 тыс рублей. В январе 2021 «счастье» в Красноярске стоило 163 тыс рублей, в январе 2019 – 165 тыс рублей, а в январе 2018 – 169 тыс рублей.

Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс рублей у молодежи до 24 лет и 222 тыс у россиян старше 45 лет.

Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50 тыс рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс рублей. А те, кто зарабатывает от 80 тыс рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс.

В топ-5 городов с наиболее высокими запросами — столица (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч).

Наиболее скромные денежные притязания среди жителей мегаполисов в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).