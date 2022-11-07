Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 04.11
62,09
60,60
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярцам для счастья нужно 200 тыс рублей ежемесячно

Красноярцам для счастья нужно 200 тыс рублей ежемесячно
Иллюстрация: zg66.ru

У жителей Красноярска одни из наиболее высоких запросов: среднестатистическому горожанину нужно «для счастья» 200 тыс рублей в месяц. Даже в Санкт-Петербурге «счастье» стоит меньше

#НОВОСТИ

Более 20 тысяч человек приняли участие в опросе сервиса SuperJob на тему: сколько денег в месяц нужно экономически активному жителю России для счастья?

В Красноярске для счастья нужно 200 тыс рублей. Еще в апреле 2022 эта сумма равнялась 192 тыс рублей. В январе 2021 «счастье» в Красноярске стоило 163 тыс рублей, в январе 2019 – 165 тыс рублей, а в январе 2018  – 169 тыс рублей.

Мужчинам, чтобы ощущать себя счастливыми, денег нужно больше, чем женщинам: 226 и 182 тыс рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем выше их запросы: 150 тыс рублей у молодежи до 24 лет и 222 тыс у россиян старше 45 лет.

Закономерно, что денежные аппетиты растут с увеличением уровня реальных доходов: так, гражданам с зарплатой до 50 тыс рублей в месяц для счастья достаточно 160 тыс рублей. А те, кто зарабатывает от 80 тыс рублей, оценивают счастье в среднем в 255 тыс.

В топ-5 городов с наиболее высокими запросами — столица (250 тысяч рублей), Ростов-на-Дону (205 тысяч), Владивосток, Екатеринбург, Красноярск и Тюмень (по 200 тысяч), Санкт-Петербург (197 тысяч), Хабаровск и Новосибирск (по 195 тысяч).

Наиболее скромные денежные притязания среди жителей мегаполисов в Оренбурге (150 тысяч), Рязани (152 тысячи) и Ижевске (155 тысяч).

 

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноябряКрасноярск ожидает мокрый снег и гололедица на второй неделе ноября
  • «Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?«Красный Яр» перешел под X5 Retail: что изменится?
  • Закрытый клуб «Миллиард» выбрал шорт-лист открытым голосованиемЗакрытый клуб «Миллиард» выбрал шорт-лист открытым голосованием
  • В Красноярске открылась глазная клиника международного уровняВ Красноярске открылась глазная клиника международного уровня
  • Беллини открывает винный ресторан на условиях «социального капитализма»Беллини открывает винный ресторан на условиях «социального капитализма»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.