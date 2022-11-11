Красноярск ожидает оттепель под конец второй недели ноября
В главный мегаполис региона вернутся положительные дневные температуры, превышающие климатическую норму, однако небо останется хмурым.
В субботу 12 ноября 2022 днем +1°C, пасмурно, слабый снег. Ночью –1°C.
В воскресенье днем +3°C, пасмурно, слабый мокрый снег. Ночью –1°C.
До середины следующей недели температура в Красноярске расти — вплоть до среды, перелом наступит в четверг и далее начнет холодать до –10°C в следующее воскресение.
Foreca.com
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